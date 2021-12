In Umbria ricoverati Covid sostanzialmente stabili

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Si mantengono sostanzialmente stabili i ricoverati Covid in Umbria, 56, uno in più rispetto a martedì, otto dei quali, erano sette, nelle terapie intensive.

Questo a fronte di 251 nuovi casi, 245 il giorno precedente. Lo riporta il sito della Regione.

Non sono emerse nuove vittime per il virus mentre i guariti sono 136 e gli attualmente positivi 2.703, 115 in più.

Sono stati analizzati 3.244 tamponi e 8.099 test antigenici, con un tasso di positività dello 2,2 per cento (era 1,68 martedì). (ANSA).