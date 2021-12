In calo gli alunni positivi nelle scuole umbre, sono 132

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Sono in calo gli alunni positivi nella scuole umbre, 132 in tutto (84 nelle primarie e 30 nelle secondarie di primo grado) secondo i dati diffusi dalla Regione e riferiti a martedì 14 dicembre. Erano 143 venerdì 10, data del precedente rilevamento.

Sono 11 i positivi fra il personale (uno in più) e 24 i cluster (26 venerdì).

Le classi in isolamento sono al momento 60, mentre erano 51 il 10 dicembre. (ANSA).