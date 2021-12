Da frati Assisi 'Lampada della pace' ad Antonio Guterres

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 15 DIC - I frati del Sacro convento di Assisi consegneranno, sabato nella città umbra, al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, la "Lampada della pace".

La cerimonia, in diretta streaming su sanfrancesco.org, si terrà alle 12.45 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco a margine della registrazione del 36/o Concerto di Natale, che verrà trasmesso da Rai Cultura su Rai1 il 25 dicembre alle 12.30 in eurovisione, dopo il messaggio Urbi et Orbi del papa.

Guterres sarà accolto dal custode del Sacro convento di Assisi, fra Marco Moroni, farà visita alla tomba di San Francesco e alla chiesa inferiore della Basilica.

Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri il Re Abdullah II di Giordania, il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, e un rappresentante del Governo italiano.

La Lampada della Pace - riferisce il Sacro convento - verrà conferita al segretario generale delle Nazioni Unite "per la sua instancabile opera di mediazione politica nella complessità del nostro mondo alle prese con tante conflittualità, guerre, ingiustizie e degrado degli esseri umani e del creato; un impegno profuso con uno stile dialogico e cordiale, uno stile di umanesimo fraterno. Nel processo di trasformazione reso oggi ancor più necessario, l'Onu - è detto ancora nella motivazione - ha un ruolo decisivo come laboratorio di pace: è infatti urgente ripensare il futuro della nostra casa comune e del nostro comune progetto".

Un concerto storico diretto dal Maestro William Eddins che vedrà la partecipazione del violoncellista Hauser e il tenore Roberto Alagna. Ad accompagnare gli artisti sarà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il coro "I piccoli musici" guidato dal maestro Mario Mora. (ANSA).