ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria accelera ancora sui vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - L'Umbria accelera ancora sulle vaccinazioni per il Covid. Oltre all'impegno per la somministrazione delle terze dosi, la Regione ha anticipato di un giorno, ad oggi 15 dicembre, le prenotazioni per la campagna pediatrica riservata a 50.000 bambini da 5 a 11 anni.

Le prenotazioni sono state aperte anticipatamente grazie all'approvvigionamento "tempestivo" dei vaccini richiesto al Commissario nazionale per la gestione dell'emergenza, generale Figliuolo. Le somministrazioni inizieranno domani 16 dicembre presso i punti vaccinali pediatrici territoriali e ospedalieri dedicati.

La Regione ha inoltre reso noto che sono in programmazione le agende per le vaccinazioni dei soggetti over 12 per tutto il mese di gennaio 2022 che saranno abilitate nei prossimi giorni.

Sempre riguardo ai vaccini, ancora un picco di somministrazioni di terze dosi, 6.337 nell'ultimo giorno secondo quanto riporta il portale della Regione. Le prime sono state invece 330 e 511 le seconde.

Dall'aggiornamento quotidiano emerge intanto che si mantengono sostanzialmente stabili i ricoverati Covid in Umbria, 56, uno in più rispetto a martedì, otto dei quali, erano sette, nelle terapie intensive. Questo a fronte di 251 nuovi casi, 245 il giorno precedente. Non sono emerse nuove vittime per il virus mentre i guariti sono 136 e gli attualmente positivi 2.703, 115 in più. Sono stati analizzati 3.244 tamponi e 8.099 test antigenici, con un tasso di positività dello 2,2 per cento (era 1,68 martedì).

Un aumento di casi che ha indotto i sindaci di Terni e Assisi a introdurre l'obbligo delle mascherine all'aperto durante le festività. Provvedimento già preso da Perugia, Foligno, Spoleto, Nocera, Bevagna e Amelia. (ANSA).