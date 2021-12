Squarta, straordinaria importanza emendamento neurosviluppo

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - E' di "straordinaria importanza" per il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, l'emendamento di Fratelli d'Italia per inserire nel Defr l'impegno ad approvare la legge sui disturbi del neurosviluppo e procedere all'istituzione di quei servizi essenziali per i bambini e per gli adulti costretti a convivere con l'autismo.

Una "giornata storica per la nostra Regione" aggiunge.

Nella proposta di emendamento di Squarta e di Eleonora Pace si chiede, tra l'altro, di "valutare, attraverso la presentazione di un disegno di legge organico che tenga conto di bisogni e necessità, la possibilità di sostenere le famiglie delle persone con disturbi del neurosviluppo mediante la corresponsione di un contributo alle spese sostenute per prestazioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema sanitario regionale, comunque riconducibili a metodi e interventi terapeutici, abilitativi e riabilitativi basati sull'evidenza scientifica e di comprovata efficacia".

"Servono servizi e contributi economici alle famiglie - ha sottolineato Squarta in una nota - per sostenere le spese derivanti dalla necessità di usufruire di metodi ed interventi terapeutici, abilitativi e riabilitativi non sempre garantiti dal sistema sanitario regionale e quindi molto costosi. Si tratta di un atto importantissimo per arrivare al più presto all'approvazione di una legge unica in Italia. Dopo mesi di lavoro si inizia a intravedere qualcosa di concreto, affinché alle parole corrispondano i fatti". (ANSA).