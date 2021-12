Ordine giornalisti Umbria incontra procuratore Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Mino Lorusso, la vicepresidente Donatella Binaglia e la consigliera Vanna Ugolini, hanno incontrato nella mattinata di martedì il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo sulla cosiddetta "presunzione d'innocenza", ossia delle nuove norme che regolano i rapporti tra magistratura e organi di informazione (secondo le direttive europee del 2016).

"Di comune accordo, e secondo uno spirito di collaborazione istituzionale - spiega l'Odg in un comunicato -, si è deciso di avviare insieme un percorso che chiarisca le novità introdotte dalla nuova normativa e, con esse, le modalità che caratterizzeranno l'accesso agli atti giudiziari. Da qui l'idea di creare dei momenti di confronto tra i diversi attori istituzionali".

Nei prossimi giorni, l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, incontrerà il procuratore generale presso la Corte d'appello, Sergio Sottani, e i capi della Procure di Terni e Spoleto, Alberto Liguori e Alessandro Cannevale. (ANSA).