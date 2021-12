Nuovo picco casi Covid in Umbria ma leggero calo intensive

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Ancora un picco di nuovi casi Covid in Umbria, 245 nell'ultimo giorno secondo i dati della Regione ma diminuiscono i posti occupati in terapia intensiva, sette, uno in meno, mentre restano 55 i ricoverati totali. Si registra anche una nuova vittima per il virus.

I guariti sono 50 e gli attualmente positivi salgono 2.588, 194 in più rispetto a lunedì. Sono stati analizzati 3.423 tamponi e 11.112 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,68 per cento (era al tre per cento il giorno prima) (ANSA).