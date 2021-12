Irene Antonucci al Teatro Subasio di Spello con "DisUniti"

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 14 DIC - Per la prima volta l'attrice e regista Irene Antonucci sarà sul palcoscenico di un teatro umbro. Sabato 18 dicembre alle 21 debutterà infatti al Teatro Subasio di Spello con "DisUniti".

Il nuovo spettacolo vede Irene Antonucci e l'attore-regista casertano Domenico Palmiero ricoprire sia il ruolo di protagonisti sia quello di registi. Ad affiancarli come assistente alla regia ci sarà Dalila D'Aiello; i costumi saranno curati dalla art director e stylist perugina Linda Boranga, mentre il make-up da Graziano Giommaroni. La scenografia sarà arricchita dai quadri dell'artista perugino Massimiliano Mamo Donnari, in arte MaMo.

"La fame e l'abbondanza - raccontano Irene e Domenico - non sono mai stati termini cosi legati, così come il successo e l'insuccesso. Sono termini apparentemente 'disuniti' ma in origine congiunti. Così come i due protagonisti di questo spettacolo che sono DisUnuti dal negativo che si annida nell'arte, ma profondamente uniti dal positivo che da sempre li guida ed accompagna. Il maschile e il femminile, gli opposti che si attraggono, un binomio che risiede in ognuno di noi. I due protagonisti attraverseranno un vero e proprio delirio teatrale, ossessionati dalle voci, alla ricerca di 'qualcuno' che possa ricongiungerli. Ma non sempre ciò che appare una semplice relazione tra persone ed anime è ciò che sembra, ecco perché soltanto alla fine si scoprirà la vera identità dei due, dove il vero protagonista sarà il pubblico".

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Spello, dall'associazione Amici di Spello e dallo Studio 4 Fold.

L'incasso, al netto delle spese, sarà devoluto al reparto di Pediatria dell'ospedale di Foligno, per l'acquisto di alcuni giocattoli, e per offrire agli operatori del pronto soccorso di Foligno un coffe-break la mattina del giorno di Natale. (ANSA).