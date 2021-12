In Umbria 16 terze dosi vaccino fatte per ogni prima

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Sedici terze dosi di vaccino Covid per ogni prima somministrata: è il rapporto registrato in Umbria nell'ultimo giorno. Lo si ricava dai numeri sul portale della Regione.

In base ai dati aggiornati al 14 dicembre nell'ultimo giorno sono state inoculate 5.889 terze dosi a fronte di 354 prime. Le seconde sono state 541.

La copertura della popolazione è del 86,7 per cento dei vaccinabili con la prima dose di vaccino Covid, dell'85,47 per cento con le seconde e del 22,1 con le terze.

Secondo i dati ministeriali l'Umbria ha utilizzato alla mattina del 14 dicembre un milione 530.274 dosi sul milione 574.232 fornite, cioè il 97.2 per cento. (ANSA).