ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria ancora tante terze dosi

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - L'Umbria è tra le regioni italiane che più hanno utilizzato le dosi di vaccino Covid fornite dal Governo. Il 97,2 per cento in base agli ultimi dati disponibili, cioè ne sono state somministrate un milione 530.274 su un milione 574.232.

A prevalere sono comunque le inoculazioni di quelle booster mentre dai dati emerge una scarsa tendenza a vaccinarsi da parte di chi non l'ha fatto finora. Nell'ultimo giorno infatti - in base ai numeri sul portale della Regione - sono state 16 le terze dosi di vaccino Covid per ogni prima somministrata.

Secondo i dati aggiornati al 14 dicembre, sono state infatti inoculate 5.889 terze dosi a fronte di 354 prime. Le seconde sono state 541. La copertura della popolazione è del 86,7 per cento dei vaccinabili con la prima dose di vaccino Covid, dell'85,47 per cento con le seconde e del 22,1 con le terze.

Sul fronte dei dati giornalieri è stato registrato ancora un picco di nuovi casi Covid, 245 nell'ultimo giorno secondo i dati della Regione ma diminuiscono i posti occupati in terapia intensiva, sette, uno in meno, mentre restano 55 i ricoverati totali. Emerge anche una nuova vittima per il virus.

I guariti sono 50 e gli attualmente positivi salgono 2.588, 194 in più rispetto a lunedì. Sono stati analizzati 3.423 tamponi e 11.112 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,68 per cento (era al tre per cento il giorno prima). (ANSA).