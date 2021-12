Sici e Gepafin con Birra Flea per una nuova fase di sviluppo

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 13 DIC - Sici Sgr, per conto del Fondo rilancio e sviluppo, e Gepafin continuano a sostenere Birra Flea tramite la sottoscrizione del secondo minibond da 1,2 milioni di euro emesso dalla società.

Flea Società agricola nasce a Gualdo Tadino nel 2012 da un'idea dell'imprenditore Matteo Minelli. Attiva nella produzione e commercializzazione di birra artigianale di alta qualità, si distingue per aver saputo coniugare automazione e tecnologia in un processo produttivo che preserva tutte le caratteristiche di artigianalità del prodotto.

Nel 2017 Flea aveva emesso un primo minibond da un milione di euro, interamente sottoscritto da Sici e Gepafin per finanziare il raddoppio degli impianti da 5mila ettolitri l'anno a circa 11mila ettolitri l'anno.

Il nuovo stabilimento è inserito in un hub di nuova concezione, immerso nel verde alle pendici della Sorgente Rocchetta ed esprime una capacità di 60mila ettolitri l'anno. L'hub fornirà servizi di accoglienza e ristorazione e svolgerà una funzione di aggregazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Per mantenere la completa autosufficienza degli approvvigionamenti e il più stretto controllo sull'intero processo produttivo, nel 2021 Flea ha acquisito una tenuta di circa 700 ettari.

Questa seconda emissione è garantita dal Fondo di garanzia per le Pmi ed è stata sottoscritta integralmente da Sici - Fondo Rilancio e Sviluppo e Gepafin, rispettivamente per 900mila euro e 300mila euro con una struttura di rendimento variabile legata al raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo.

Matteo Minelli, fondatore e amministratore della società, ha commentato in una nota: "Siamo molto contenti che Sici e Gepafin continuino a sostenere la crescita della nostra azienda.

Nonostante le problematiche relative alla pandemia, Flea ha continuato nel suo importante percorso di crescita e, grazie al nuovo investimento, diverrà uno dei principali attori della birra artigianale italiana". (ANSA).