Coletto, in Umbria superato il target stabilito per i vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Dal primo al 12 dicembre, in Umbria sono state somministrate 75.357 dosi di vaccino anti-Covid nella popolazione adulta, 8.037 in più rispetto al target stabilito dal commissario nazionale per l'emergenza che era fissato in 67.320 dosi.

Lo ha reso noto l'assessore regionale regionale alla Salute, Luca Coletto.

Delle 57.357 dosi somministrate - ha aggiunto - 9.099 sono state inoculate dai medici di medicina generale e 3.574 nelle farmacie. (ANSA).