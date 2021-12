23/o concorso regionale Oro Verde dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - È iniziata la campagna iscrizioni alla 23/a edizione del Premio regionale Oro Verde dell'Umbria, rivolto ai produttori di olio Dop Umbria. Per partecipare c'è tempo fino al 16 gennaio 2022. Due menzioni di merito sono state aggiunte questo anno tra i riconoscimenti che saranno assegnati: "Giovane Imprenditore" e "Monocultivar". Inoltre il Comitato, al fine di valorizzare ed incentivare le realtà che investono nell'oleoturismo, ha deciso di istituire una menzione di merito in ricordo di Giorgio Phellas, organizzatore del concorso fin dalla sua prima edizione, concessa a un'azienda partecipante che realizzi esperienze turistiche in grado di valorizzare l'olio e il territorio di appartenenza. Sono previsti premi per i primi tre classificati nella categoria Olio Dop Umbria (a Denominazione di origine protetta), il premio Piccole produzioni certificate per la categoria di partecipanti che assicurano la commercializzazione in proprio di un lotto omogeneo di almeno 5 hl, il premio "Qualità Immagine - Prof. GianFrancesco Montedoro", all'olio che si contraddistingue, oltre per la qualità dell'olio, per il design e la funzionalità della bottiglia. Inoltre verranno assegnate le menzioni di merito Olio biologico, Impresa donna, Impresa digital communication. Anche in questa edizione, il concorso regionale "Oro Verde dell'Umbria" svolgerà la funzione di selezione per l'accesso alla fase finale del Premio nazionale "Ercole Olivario", che si terrà a Perugia dal 15 al 18 marzo 2022. E' possibile iscriversi attraverso il sito www.ercoleolivario.it che consentirà di inviare la domanda in tempo reale o in alternativa inviando la domanda di partecipazione a promocamera@umbria.camcom.it (Regolamento completo sul sito https://www.ercoleolivario.it/index.php/home-concorso/concorsi-r egionali/oro-verde-dell-umbria/regolamento). Per maggiori informazioni: Promocamera - Azienda Speciale Camera di Commercio dell'Umbria 075 9660589 / 075 9660369 promocamera@umbria.camcom.it - ercoleolivario@umbria.camcom.it (ANSA).