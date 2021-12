Continua l'aumento dei positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Continua ad aumentare in Umbria il numero degli attualmente positivi al Covid: sono 2.343 secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 12: si tratta di 64 persone in più di sabato, oltre 200 più di venerdì, e 506 in più in una settimana, rispetto a domenica scorsa.

I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 157, i guariti 92 e si registra un altro decesso, 1,496 in tutto dall'inizio della pandemia.

I ricoveri sono 52 (51 sabato) sette quali (uno in più) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 8.043 test antigenici e 2.614 tamponi molecolari. Il tasso di positivà sul totale scende a 1,47 per cento (sabato 2,02). (ANSA).