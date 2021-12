5.875 terze dosi di vaccino anti-Covid nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Quasi 6.000 terze dosi di vaccino anti-Covid anche nell'ultimo giorno, in Umbria, mentre oggi, domenica 12, si svolge il secondo vaccine day - su prenotazioni - sempre per le terze somministrazioni.

Sono 167.114 i residenti al momento vaccinabili che hanno ricevuto la dose booster (5.875 sabato), pari al 20,73 per cento.

L'86,64 per cento degli umbri ha ricevuto intanto la prima dose, 699.942 in tutto dei quali 390 nella giornata di sabato.

I prenotati sono al momento 92.745. (ANSA).