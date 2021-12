Ustories, il Cinema del futuro si forma in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Valorizzare l'Umbria attraverso il cinema e dare una opportunità di formazione e lavoro a professionisti e artisti emergenti del settore dell'audiovisivo under 35. Nasce con questa duplice finalità Ustories, progetto di residenza cinematografica per la realizzazione di un cortometraggio nel territorio regionale, organizzato dalla casa di produzione perugina Dromo Studio, con il supporto della Regione Umbria attraverso il Por Fesr 2014-2020. I responsabili dell'organizzazione di Ustories Giacomo Della Rocca e Marco Del Buono hanno spiegato che "cinque coppie di professionisti regista + sceneggiatore e/o autore + produttore, selezionate da una giuria interna all'organizzazione parteciperanno alla residenza di una settimana che si terrà ad aprile a Todi, in una location che verrà comunicata solo alla chiusura dei termini per inviare la propria candidatura. Per partecipare c'è tempo fino al 15 febbraio".

Un progetto innovativo, che come "Umbria Film Commission apprezziamo e supportiamo e vorremmo aiutare a crescere anche in futuro", ha puntualizzato nel corso della presentazione Daniele Corvi, consigliere della Fondazione, e che nasce anche in collaborazione con realtà di riferimento nazionale per il settore, come il Centro Nazionale del Cortometraggio di Torino e le Officine Mattoli di Tolentino.

Il lavoro in residenza, ad aprile a Todi sarà un'opportunità di formazione e di creazione di una comunità creativa temporanea che incontrerà pubblico e addetti ai lavori, grazie a masterclass, proiezioni e tavole rotonde su cinema, territorio e cultura. Al termine una giuria di esperti, presieduta dallo sceneggiatore e regista Stefano Rulli, assegnerà un premio di produzione di 15 mila euro alla migliore sceneggiatura, per la realizzazione di un cortometraggio nel luogo della residenza e in altre location in Umbria. A corollario verranno assegnati altri premi per incentivare il lavoro di giovani artisti. Il cortometraggio verrà presentato durante l'edizione 2022 del Todi Festival e supportato nella distribuzione in festival nazionali e internazionali. (ANSA).