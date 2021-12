Salgono al 20% i vaccinati con la terza dose in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Hanno raggiunto il 20 per cento del totale dei residenti al momento vaccinabili gli umbri ai quali è già stata somministrata la terza dose di vaccino contro il Covid.

Si tratta complessivamente di 161.239 cittadini, secondo i dati della Regione aggiornati all'11 dicembre, dei quali 6.866 nella sola giornata di venerdì (nuovo record di somministrazioni giornaliere, dopo le 6.143 di giovedì).

Altri 445 umbri hanno intanto ricevuto la prima dose nell'ultimo giorno: sono 699.552 in tutto, pari al 86,59 per cento.

I prenotati sono 96.008. (ANSA).