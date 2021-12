Pastorelli, la Camera di commercio conferma la ripresa economica

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - "Prosegue la fase di ripresa economica della Regione Umbria, i dati Excelsior-Unioncamere presentati dalla Camera di commercio confermano il trend positivo e fanno ben sperare per il futuro". Il commento è del capogruppo Lega in Assemblea Legislativa, Stefano Pastorelli.

"I numeri ci dicono che l'Umbria sta reagendo bene alle criticità scaturite dalla pandemia - prosegue Pastorelli, in una nota della Lega - ma soprattutto indicano la volontà della giunta Tesei di voltare pagina dopo 20 anni di fallimenti delle politiche economiche del Partito democratico. I dati pubblicati di recente dal Sole24Ore hanno certificato l'Umbria come ultima regione in Italia e tra le peggiori in Europa per valore del Pil pro capite perso dal 2000 al 2019. Un disastro a cui si sta cercando di porre rimedio nonostante le ben note difficoltà a cui il Covid ci ha sottoposto. In base ai numeri snocciolati da Excelsior-Unioncamere - prosegue il capogruppo leghista - saranno 3.320 le assunzioni previste dalle imprese umbre nel mese di dicembre 2021 e saliranno a 14.850 unità nel trimestre da dicembre 2021 a febbraio 2022. Si parla di una crescita di oltre il 58% rispetto allo scorso anno e di miglioramenti anche rispetto a due anni fa, cioè prima dello scoppio della pandemia, con un incremento del 19% su prospettiva trimestrale. È l'ennesima riprova del lavoro positivo che sta svolgendo il governo regionale di centrodestra dal punto di vista del rilancio della produttività e dell'occupazione e più in generale dell'impatto positivo che stanno avendo le strategie di ripresa adottate in questa fase sul tessuto economico locale. Dai bandi per piccole e medie imprese, all'impulso che è stato dato al settore del turismo, del commercio, all'impegno portato avanti sul tema della viabilità e delle infrastrutture, le riposte che siamo stati in grado di offrire alle famiglie in difficoltà.

L'Umbria sta rialzando la testa dopo 20 anni di crisi economica causata dalla sinistra - conclude Pastorelli - e ha finalmente avviato un percorso di crescita che già nel breve periodo sta portando i primi frutti". (ANSA).