Paparelli (Pd), sanità allo sbando nel Ternano

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - "Liste di attesa infinite ed agende chiuse, dosi di vaccino come meteore. Negate ogni giorno centinaia di prestazioni sanitarie ai cittadini di Terni e provincia". E' quando denuncia il consigliere regionale Pd Fabio Paparelli che in una nota parla di "una sanità bloccata, e fuori controllo che non è più in grado di gestire neppure le prenotazioni del vaccino anti-Covid né il calendario degli appuntamenti per le prestazioni specialistiche o diagnostiche".

"Migliaia di cittadini, ogni giorno - prosegue - si trovano di fronte ad un sistema sanitario incapace di dare risposte adeguate e chi se lo può permettere ricorre alla sanità privata.

Negato l'accesso telematico alle prenotazioni dei vaccini, in provincia di Terni, sia tramite Cup che farmacie. Unica possibilità per i ternani è migrare nel nord dell'Umbria per una dose di vaccino.

Agende chiuse anche per chi ha la necessità di accedere ai servizi medici specialistici e agli esami clinici o diagnostici.

Ad esempio: impossibile da Terni ricevere una data per una visita pneumologica o per una prestazione odontoiatrica o psichiatrica (non c'è neanche lo specialista, mai rimpiazzato), nessuna disponibilità in tutta la regione per un effettuare un ecocolordoppler cardiaco o una risonanza magnetica. In caso di visita oculistica la disponibilità è a giugno 2022 a Foligno o a Gubbio. Per un otorinolaringoiatra disponibile una sola data a gennaio ad Amelia e poi visite solo presso la Asl 1. Visita ortopedica disponibile solo a Città della Pieve, visita dermatologica solo a Foligno ma a giugno del 2022 o presso la Asl 1".

"Questi esempi, insieme a tanti altri - sottolinea il consigliere Pd, parlando di situazione "ormai allo sbando" - bastano per comprendere come questa giunta regionale, guidata dalla Presidente Tesei, con la scusante del Covid persegue un chiaro disegno di smantellamento della sanità pubblica a vantaggio di quella privata e con grande nocumento per i cittadini". (ANSA).