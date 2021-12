Obbligo mascherine all'aperto a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Obbligo di mascherine anche all'aperto a Perugia. Il sindaco Andrea Romizi - si apprende in Comune - ha firmato l'ordinanza che sarà valida a partire dal prossimo 18 dicembre, per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio.

L'obbligo sarà limitato ai giorni festivi e prefestivi, dalle ore 14 alle 24 e nel solo centro storico della città. In Umbria, al momento, provvedimenti analoghi sono stati adottati a Foligno, Spoleto, Nocera, Bevagna e Amelia. (ANSA).