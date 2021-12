Mette in vendita merce on-line ma non la spedisce, denunciata

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Una donna di 35 anni, di origini pugliesi, è stata denunciata per truffa dalla polizia dopo la segnalazione di una giovane di Assisi che aveva fatto acquisti on-line per 150 euro, ma non aveva mai ricevuto la merce.

Gli agenti del commissariato di Assisi hanno raccolto la denuncia della vittima che, attratta da un post pubblicato su un noto social network, aveva acquistato un paio di scarpe sportive e un capo di abbigliamento. Tramite la funzione di messaggistica del canale social, la venditrice le aveva indicato il numero di una carta prepagata sulla quale versare la somma richiesta.

Dopo qualche giorno, alla giovane è arrivato un messaggio di ringraziamento per l'acquisto fatto e di conferma dell'invio della merce, mai arrivata. Dopo qualche giorno ha quindi denunciato l'accaduto alla polizia. La donna denunciata è l'intestataria della carta prepagata.

La stessa - riferisce la questura - è ritenuta responsabile di quattro truffe analoghe compiute con le stesse modalità operative nell'ultimo mese. (ANSA).