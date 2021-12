Carabinieri assistono la popolazione dopo forti nevicate

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Nella mattinata di sabato 11 dicembre abbondanti nevicate hanno colpito l'Umbria e nell'area compresa tra i comuni di Poggiodomo e Monteleone di Spoleto, particolarmente colpita dal maltempo, i carabinieri della locale stazione, durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, hanno fornito assistenza alla popolazione, recandosi nelle varie frazioni del territorio, fino a raggiungere i luoghi più isolati.

I militari sono andati, tra le altre, anche in una frazione molto colpita dalla nevicata, che conta non molti abitanti, al fine di verificarne le condizioni e per fornire assistenza in caso di necessità.

I residenti - riferisce l'Arma - erano in buono stato di salute ed hanno ringraziato i militari per la vicinanza. (ANSA).