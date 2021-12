Ad Orvieto giardini comunali dedicati a maresciallo Melone

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 11 DIC - Intitolati alla memoria del maresciallo capo dell'Esercito Stefano Melone e di tutte le vittime dell'uranio impoverito, i giardini comunali di Orvieto scalo. Melone morì l'8 novembre 2001, a 40 anni, dopo aver contratto una malattia causata dall'esposizione alle polveri di uranio impoverito durante le missioni umanitarie e di pace all'estero (Albania 1991, Somalia 1994, Libano 1996, Kosovo 1999) alle quali aveva partecipato come elicotterista.

"Non ho avuto modo di conoscere Stefano Melone - ha detto la sindaca Roberta Tardani prendendo parte alla cerimonia -, conosco però chi gli è stato vicino e chi ha raccontato la sua storia. Quello che mi ha colpito è la generosità con cui si metteva al servizio della città, dei suoi amici, del quartiere, probabilmente mutuata da quello spirito di servizio verso il bene comune che lo aveva portato verso la carriera militare. Mi ha colpito la serenità con cui, mi raccontano, parlava della sua storia anche pubblicamente pur sapendo a cosa andava incontro. E ne parlava con determinazione consapevole che la battaglia che aveva intrapreso, non solo contro il male, sarebbe servita anche a tanti suoi colleghi per dimostrare che quel male era stato contratto per servire la Patria in numerose missioni umanitarie all'estero. Quello Stato che forse non lo ha difeso fino in fondo come ha fatto lui".

La sindaca ha anche ricordato il "coraggio di chi non si è mai arreso, sottoponendosi a cure sperimentali per aiutare se stesso ma soprattutto gli altri". A Meloni, ha concluso Tardani, "tante persone, malate per gli effetti dell'uranio impoverito, oggi devono qualcosa di importante". (ANSA).