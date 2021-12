Verini, occorre intervenire su situazione carcere Terni

(ANSA) - TERNI, 10 DIC - "La situazione delle carceri in Italia e in Umbria è molto difficile, ma a Terni lo è particolarmente. Gli episodi accaduti nelle ultime settimane hanno messo a dura prova la capacità di tenuta, garantita da una straordinaria professionalità degli agenti di polizia penitenziaria, di tutto il personale e della stessa direzione del carcere. Tuttavia bisogna intervenire". A dirlo è stato il deputato umbro del Pd Walter Verini, parlando con i giornalisti al termine di una visita nella casa circondariale ternana. Qui - ha sottolineato - "c'è un numero di detenuti superiore alla capienza necessaria, in rapporto soprattutto alla mancanza di personale".

In particolare - stando agli ultimi dati aggiornati - sono 512 i detenuti ospitati, rispetto ai 416 previsti, mentre c'è una carenza di circa 40 unità di polizia penitenziaria, soprattutto sottufficiali.

"Già qualche intervento è stato fatto, perché nei prossimi giorni arriveremo a 25 detenuti in meno - ha proseguito Verini -, però secondo noi occorrerà fare uno sforzo maggiore. Per questo confido nell'importanza della visita in carcere di martedì del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, già due volte programmata e poi rinviata per cause di forza maggiore. E' un segnale di attenzione dei vertici del Dipartimento su una realtà carceraria così rilevante. I sindacati della polizia penitenziaria, il personale, i vertici del carcere potranno far toccare con mano i problemi". Presente all'incontro con la stampa anche il vicesegretario regionale della Ugl polizia penitenziaria, Francesco Petrelli.

"Il problema di Terni parte da lontano - ha commentato -, da quando il provveditorato Umbria è stato accorpato al quello della Toscana, con i detenuti del carcere di Sollicciano che ricadono su Terni e Perugia. Terni è poi appesantita dal fatto che ci sono troppi circuiti. Sarebbe una casa circondariale, quindi con pene non superiori ai cinque anni, però nel tempo si è adattata al carcere di massima sicurezza. La qualità e la professionalità di tutti gli operatori a tutti i livelli hanno permesso di andare avanti, ma - ha concluso Petrelli - siamo arrivati ad un punto di non ritorno". (ANSA).