Todi celebra il riconoscimento Spighe Verdi

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 10 DIC - Sempre più "necessario" attivare strategie di gestione del territorio, tra ricerca e sostenibilità ambientale ed economica, in un percorso virtuoso che giovi all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera comunità. Un percorso basato sulla transizione ecologica dove l'agricoltura di qualità "deve giocare un ruolo centrale".

Questi i concetti messi sul tavolo della discussione per celebrare la certificazione "Spighe Verdi" ottenuta dalla città di Todi (per la prima volta nel 2020 e riconfermata nel 2021) durante un confronto pubblico organizzato da Confagricoltura Umbria in collaborazione con il Comune di Todi e Fee Italia (Foundation for Environmental Education).

Oltre a Todi anche le città di Montefalco (la prima ad ottenerlo in Umbria) e Deruta (quest'anno per la prima volta) hanno ottenuto il riconoscimento di comune rurale sostenibile, inserendosi nel 2021 tra i 59 virtuosi come eccellenze rurali italiane.

Il premio "Spighe Verdi" è conferito alle località virtuose per la sostenibilità ed ottenuto "interagendo con il tessuto sociale costituito da comunità e imprese, specialmente quelle agricole".

"Come agricoltori vogliamo essere sostenibili e creare strumenti per la sostenibilità - ha affermato il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi - in un processo però che non sia insostenibile economicamente per l'agricoltore che deve creare sviluppo e fare impresa per produrre beni che servono per la comunità, come abbiamo visto è stato fatto per la pandemia".

Marco Caprai, membro della giunta nazionale di Confagricoltura, ha poi evidenziato che "il ruolo dell'agricoltura è straordinario per mantenere sano il pianeta ma ha bisogno oltre che di imprese visionarie anche del supporto della politica".

Di un riconoscimento "per l'intera comunità", riferendosi alle "Spighe Verdi", ha parlato il presidente della Fee Italia Claudio Mazza.

Molto soddisfatto per il riconoscimento di Comune ottenuto da Todi il sindaco Antonino Ruggiano: "Dà ragione di un'attività amministrativa che in questi quattro anni ha valorizzato e investito sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali e il rapporto che si è creato tra Comune, agricoltori e comunità locale". (ANSA).