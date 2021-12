Tesei e Morroni incontrano delegazione "Cida" Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il vicepresidente, Roberto Morroni, hanno incontrato una delegazione della "Cida" Umbria, confederazione che rappresenta tutte le categorie di dirigenti pubblici e privati, di tutti i settori.

La delegazione, analogamente a quello che sta avvenendo a livello nazionale e in altre regioni, ha espresso anche in Umbria la disponibilità della comunità manageriale e delle alte professionalità a contribuire ad affrontare le sfide per il rilancio dell'economia umbra, anche per quanto riguarda il Pnrr a livello locale.

La presidente Tesei - riferisce un comunicato della Regione - ha esposto la situazione attuale, a partire dalla crisi che ha coinvolto l'Umbria negli ultimi 20 anni.

La presidente ha elencato gli interventi in atto in numerosi ambiti (sanitario, infrastrutturale, educativo, turistico, eccetera) e ha evidenziato che in questo momento vi è un particolare bisogno di formazione e competenze, anche manageriali, sia nel pubblico che nel privato.

La delegazione dei dirigenti ha perciò confermato la disponibilità a collaborare mettendo a disposizione competenza, responsabilità e merito dei propri associati e dei tanti esperti nelle specifiche questioni, al fine unico di rendersi utili alla causa comune. (ANSA).