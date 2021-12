(ANSA) - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 10 DIC - E' ripresa l'attività del Laboratorio di stimolazione cognitiva (Lsc) del Distretto del Trasimeno, situato presso la sede del presidio di Passignano sul Trasimeno (ex ospedale), in collaborazione con l'Associazione malati alzheimer (Ama) Umbria.

Il ciclo di trattamento dura sei mesi ed è rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi.

All'interno del laboratorio - spiega una nota della Usl Umbria 1 - i pazienti con deterioramento cognitivo lieve svolgono attività di stimolazione cognitiva e, nel contempo, laddove sia necessario e siano presenti situazioni specifiche, viene offerto sostegno ai caregiver con l'obiettivo di stimolare le performance cognitive, affettive e funzionali, favorire la socializzazione al fine di migliorare il benessere personale e la qualità di vita del malato e dei familiari.

L'iter per accedere al laboratorio parte dalla valutazione del medico di medicina generale che richiede per il soggetto che presenta un fondato sospetto di deterioramento cognitivo una "visita neurologica per disturbi della memoria" o "visita geriatrica per disturbi cognitivi + test" da effettuare al Centro per i disturbi cognitivi e demenze (Cdcd). Lo specialista neurologo o geriatra del centro - a seguito dell'accurata anamnesi ed esame obiettivo, della somministrazione di test cognitivi specifici e di eventuali ulteriori esami di approfondimento - prende poi in carico il paziente e produce il referto della visita per il medico di famiglia e per la condivisione del percorso.

L'intervento nel Lsc promuove attività di stimolazione cognitiva mirate ad ottimizzare le risorse del paziente attraverso esercizi eseguiti sia in gruppo sia singolarmente secondo precisi modelli, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e l'efficienza cognitiva del paziente. Sempre il neuropsicologo somministra, al termine del percorso terapeutico, batterie di test cognitivi specifici per valutare lo stato ed il profilo cognitivo ed emotivo-comportamentale del paziente e di conseguenza il livello di progressione della malattia nonché l'eventuale efficacia dell'intervento terapeutico. (ANSA).