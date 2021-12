Record terze dosi vaccino in Umbria, più 6 mila in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Ancora un record in Umbria per il numero di somministrazioni giornaliere di terze dosi di vaccino contro il Covid, 6.143 nelle ultime 24 ore in base ai dati della Regione aggiornati al 10 dicembre. Con una copertura del 19,14 per cento della popolazione.

Le prime dosi inoculate sono state invece 426 e 556 le seconde.

Secondo quanto riporta il sito governativo dedicato alle vaccinazioni, in Umbria sono state usate un milione 502.561 dosi di vaccino sul milione 563.332 fornite, il 96.1 per cento. Ne sono quindi disponibili 60.771.

Poste italiane ha intanto annunciato che sono diretti a Perugia i furgoni del corriere Sda, in collaborazione con l'Esercito Italiano, per la consegna di altre 5.500 dosi del vaccino Moderna. (ANSA).