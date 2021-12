Per Anci Umbria Pnrr sfida epocale per ridisegnare Paese

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Ha parlato del Pnrr come di una "sfida epocale, per ridisegnare il Paese, partendo dai territori" il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini intervenendo a un workshop a Perugia dedicato ai Comuni e le città nel Programma di ripresa e resilienza. "Ci dà l'opportunità di programmare i prossimi 20-30 anni. Una sfida epocale, per ridisegnare il nostro Paese, partendo dai territori" ha aggiunto.

L'incontro si è svolto auditorium Capitini di Perugia, promosso da Anci Umbria e Anci Marche.

Oltre all'Ufficio di Presidenza di Anci Umbria e Marche, quest'ultimo guidato da Valeria Mancinelli, ad alcuni Parlamentari, erano presenti più di 150 sindaci fra quelli in sala e altri collegati.

Toniaccini ha sottolineato "l'importante sinergia derivante dal Pnrr fra associazioni e fra Istituzioni che, fra l'altro, abbiamo già sperimentato in questa lunga fase di pandemia, e, ancor prima, durante la ricostruzione per le aree del cratere".

"Anci Umbria - ha proseguito - crede fortemente nella collaborazione fra Comuni per migliorare servizi e portare nuove opportunità nei territori. Questo incontro intende proprio informare su cosa prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in relazione agli enti territoriali. Anci Umbria vuole farsi trovare pronta ai bandi del Pnrr. E credo che il punto di partenza, sia quello di fare chiarezza su quali opportunità sono disponibili, sulle strade percorribili, su come accedere ai fondi e come rendicontare". (ANSA).