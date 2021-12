Manici di scopa nelle ruote per bloccare auto, due denunce

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Avrebbe bloccato con dei manici di scopa le ruote dell'auto di una donna che gli aveva negato l'elemosina, un uomo senza fissa dimora, aiutato da un conoscente: i due sono stati denunciati dalla polizia.

E' successo in pieno centro, a Perugia.

Era tarda sera - riferisce la questura - quando la donna, nel rimettersi alla guida del proprio mezzo, ha avvertito un forte rumore provenire dalla parte retrostante del veicolo, seguito da un violento blocco dell'auto. Dopo aver chiesto aiuto ad alcuni passanti, la donna e i soccorritori sono riusciti ad estrarre il materiale ostruttivo dalle ruote, poi la stessa si è recata al Posto di polizia del centro storico per denunciare il fatto.

I poliziotti hanno quindi ricostruito la vicenda, appurando che la donna, subito dopo aver parcheggiato l'autovettura, era stata avvicinata da un uomo che le chiedeva l'elemosina. Sprovvista di denaro, gli ha fornito comunque tutte le indicazioni possibili per potersi assicurare un pasto caldo e al sicuro tramite le associazioni benefiche.

L'uomo si è allontanato in direzione di un conoscente, presumibilmente - ritiene la questura - al fine di pianificare una sorta di vendetta. Nel corso delle successive indagini, supportate anche dal sistema di videosorveglianza presente nella piazza, gli agenti hanno identificato i due uomini - di 55 e 51 anni, entrambi senza fissa dimora e indagati in passato per reati contro il patrimonio - come probabili autori del gesto.

I due sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in concorso. (ANSA).