In Umbria più nuovi casi Covid ma ricoverati quasi stabili

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Ancora in salita in nuovi casi Covid in Umbria, 195 nell'ultimo giorno in base ai dati della Regione. Dai quali emerge però una sostanziale stabilità della pressione sul sistema sanitario, con 52 ricoverati, uno in più rispetto a giovedì, sette dei quali nelle terapie intensive, dato invariato.

Non si registrano nuovi morti per il virus mentre i guariti sono stati 67. Gli attualmente positivi salgono a 2.141, 128 in più.

Sono stati analizzati 3.308 tamponi e 10.753 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,38 per cento (era 1,9 il giorno precedente). (ANSA).