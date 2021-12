Conclusa raccolta fondi Enel e Legambiente Alleva la speranza

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - La maratona di Alleva la Speranza taglia il traguardo grazie al sostegno di circa 1.000 donatori, che in questi tre anni hanno deciso di contribuire alla campagna di crowdfunding, promossa da Legambiente ed Enel a favore delle aziende del Centro Italia colpite dalle scosse del 2016 e dall'emergenza Covid-19. La quinta e ultima tranche si è chiusa con 84mila euro raccolti grazie a 151 donatori. Gli imprenditori saranno accompagnati da Legambiente ed Enel, per realizzare i progetti presentati attraverso la piattaforma planbee.bz. Come l'area ristoro accanto a un vecchio mulino a cui lavorerà Enrico Foglietti a San Pellegrino di Norcia, produttore di confetture, composte, marmellate, salse per formaggi, sughi e succhi di frutta con metodo biologico. Marta Giampicco potrà rendere accessibile e accogliente l'area intorno all'aula polifunzionale dell'azienda agricola di famiglia "Zafferano e dintorni" di Sant'Anatolia di Narco. La campagna ha consentito di raccogliere complessivamente oltre 320mila euro. Alcuni dei progetti si sono già conclusi, come quello di Arianna Veneri, a Norcia, che ha potuto ricostruire le stalle.

"Non è stato semplice accompagnare questi progetti durante tre anni caratterizzati, com'è noto, sia dalle difficoltà della ricostruzione che dalle conseguenze, che ancora si avvertono, di una terribile pandemia - afferma in una nota Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - che per lunghi periodi ha bloccato le attività o le ha comunque fortemente rallentate. Per queste ragioni abbiamo deciso con Enel di proseguire il nostro impegno per tutto il 2022". "Crediamo che aver promosso questa iniziativa negli ultimi anni sia stato un segnale importante per il rilancio dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici e successivamente messi a dura prova dell'emergenza Covid-19 - ha detto Nicoletta Novi, responsabile Csv and Sustainability Projects di Enel Italia -. Sostenendo allevatori, agricoltori e piccole strutture extralberghiere con la campagna Alleva la Speranza e Alleva la Speranza+ abbiamo voluto dare un contributo concreto per risollevare l'economia locale e aiutare famiglie e giovani imprenditori a ricostruire il futuro nella propria terra". (ANSA).