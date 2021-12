Aziende sanitarie umbre firmano due accordi con sindacati

(ANSA) - TERNI, 10 DIC - Firmati da entrambe le aziende sanitarie dell'Umbria due accordi unitari con tutte le sigle sindacali (Cgil-Cisl-Uil, Fials, Fsi-Usae e Nursing Up) che, per la prima volta, consentono di disciplinare in modo omogeneo i rispettivi istituti contrattuali.

La prima intesa - spiega una nota dell'Usl Umbria 2 - riguarda il riconoscimento dei tempi di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, già oggetto di numerosi contenziosi, mentre la seconda il riconoscimento della progressione economica orizzontale del personale dipendente.

Per ciò che concerne il primo accordo, l'Usl Umbria 1 e l'Usl Umbria 2 recepiscono in toto le clausule negoziali del Contratto nazionale del comparto sanità del 21 maggio 2018. Questo prevede un riconoscimento sia economico che in termini di computo dell'orario, all'interno del turno di lavoro, di 15 minuti per il personale sanitario che opera nei reparti ospedalieri, esclusa la dirigenza medica (cinque minuti dedicati alla vestizione in entrata, cinque alla svestizione in uscita e ulteriori cinque minuti per il passaggio di consegne) e di dieci minuti per tutti gli altri operatori sanitari, in cui le attività di vestizione/svestizione costituiscono un elemento necessario per lo svolgimento dell'attività assistenziale.

Il periodo di riferimento è compreso tra il primo gennaio 2016 e il 30 giugno 2021 e attualmente interessa, solo per la Usl Umbria 2, circa 2.600 posizioni e circa 4.000 complessive, tra dimissioni e trasferimenti, nei cinque anni e mezzo presi in considerazione.

La liquidazione delle competenze, che verrà effettuata con lo stipendio di marzo 2022, e il riconoscimento del tempo aggiuntivo all'orario di lavoro verranno attribuiti, come detto, a tutti gli operatori sanitari del comparto nonché Oss e autisti di ambulanza, cioè personale con funzioni direttamente riconducibili all'assistenza, con obbligo di indossare la divisa all'interno della sede di lavoro. Ciascun lavoratore interessato potrà esercitare l'opzione tra il recupero orario e la monetizzazione.

Il secondo accordo biennale si riferisce ai passaggi di fascia attraverso l'istituto delle progressioni economiche orizzontali, che all'Azienda Usl Umbria 2 interesseranno circa mille dipendenti. (ANSA).