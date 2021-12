ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria più test e più nuovi casi

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Aumentano i tamponi processati e sale il numero dei nuovi positivi giornalieri al Covid in Umbria. Un quadro delineato dai numeri aggiornati al 10 dicembre sul sito della Regione.

Sono stati infatti 195 i casi Covid accertati nella regione nelle ultime 24 ore. Dai dati emerge però anche una sostanziale stabilità della pressione sul sistema sanitario, con 52 ricoverati, uno in più rispetto a giovedì, mentre rimane stabile a sette il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive.

Non si registrano nuovi morti per il virus mentre i guariti sono stati 67.

Gli attualmente positivi salgono a 2.141, 128 in più di giovedì.

Nell'ultimo giorno sono però cresciuti anche i test per individuare il virus. Sono stati infatti analizzati 3.308 tamponi e 10.753 antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,38 per cento (era 1,9 il giorno precedente).

In Umbria prosegue comunque spedita la somministrazione delle terze dosi di vaccino contro il Covid. Con il dato giornaliero che ha fatto segnare ancora un record con 6.143 inoculazioni nelle ultime 24 ore, sempre in base ai dati della Regione aggiornati al 10 dicembre. Con una copertura del 19,14 per cento della popolazione.

Le prime dosi fatte sono state invece 426, dato che si mantiene sostanzialmente stabile e non fa registrare aumenti significativi, e 556 le seconde.

Poste italiane ha intanto annunciato l'invio a Perugia con i furgoni del corriere Sda, in collaborazione con l'Esercito italiano, di altre 5.500 dosi del vaccino Moderna. (ANSA).