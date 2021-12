Anche Defr e Bilancio in ordine del giorno Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - L'Assemblea legislativa della Regione Umbria si riunirà a palazzo Cesaroni martedì 14 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 9.30. All'ordine del giorno, interrogazioni a risposta immediata, Documento di economia e finanza, Bilancio, mozioni e risoluzioni.

In particolare, oltre al Question time, tra gli altri atti all'ordine del giorno figurano: "Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità nei confronti della consigliera regionale Manuela Puletti". "Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2022-2024 della Regione Umbria", relatore di maggioranza Daniele Nicchi (presidente Prima commissione), relatore di minoranza Donatella Porzi (vicepresidente Prima commissione).

"Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa", relatore unico Daniele Nicchi (presidente Prima commissione). "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", relatore unico Daniele Nicchi (presidente Prima commissione). "Presidio ospedaliero della Media Valle del Tevere, adozione di iniziative da parte della Giunta regionale", risoluzione della Terza commissione, relatore di maggioranza Francesca Peppucci (Lega), relatore di minoranza Tommaso Bori (Pd). "Proroga dei contratti del personale sanitario oltre l' emergenza pandemica", mozione dei consiglieri Simona Meloni e Michele Bettarelli (Pd). "Iniziative volte a contrastare tutti i fenomeni di violenza e intolleranza di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale", mozione dei consiglieri Eleonora Pace e Marco Squarta (FdI). "Relazione dell'Assemblea legislativa sull'attività delle organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato - anno 2020 e 2021", relatore Eleonora Pace (presidente Terza commissione). (ANSA).