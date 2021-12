A Terni il Natale è "per tutti" con il regalo sospeso

(ANSA) - TERNI, 10 DIC - Essere vicini alle persone in difficoltà e, allo stesso tempo, promuovere la rete dei negozi di prossimità della città: è con questo duplice obiettivo che Confcommercio e associazione Clown Vip Terni, in collaborazione con l'associazione società San Vincenzo De Paoli e con il patrocinio del Comune, hanno promosso l'iniziativa solidale "Il regalo sospeso: un Natale per tutti".

Sono oltre 25 le attività commerciali - ma altre hanno già espresso la volontà di aderire - dove i cittadini potranno recarsi per fare la spesa "sospesa", libera in termini di importo, oggetto e potenziale destinatario (bambino, adulto o intero nucleo familiare).

Saranno poi le associazioni di volontariato coinvolte a ritirare i regali e a consegnarli ai destinatari. Il donatore può inoltre decidere se rimanere anonimo o comunicare i propri dati, così da consentire agli organizzatori di ringraziarlo.

Di un "segnale simbolico", a proprosito dell'iniziativa, ha parlato, nel corso della conferenza stampa di presentazione, il presidente di Confcommercio Terni, Stefano Lupi.

"Da tempo - ha proseguito - affermiamo che, in città, sarebbe necessario investire di più sul senso di comunità, per ritrovare le ragioni del sostenersi a vicenda, sia nelle difficoltà che di fronte alle opportunità di crescita per la città. Solo facendo concretamente squadra, potremo vincere le complesse sfide che si delineano per il futuro della comunità. ll Natale ci sembra una occasione importante per riaffermare tali valori, anche se ovviamente questi principi - ha concluso Lupi - dovrebbero ispirare quotidianamente azioni e scelte, nelle diverse articolazioni, sia istiuzionali che private, della nostra comunità cittadina". (ANSA).