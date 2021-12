Tesei, per Fondo coesione riflettori su Centro Italia

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - Della "centralità" del tema del riequilibrio dei divari territoriali, puntando però i riflettori sul Centro Italia, ha parlato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Lo ha fatto intervenendo all'incontro dal titolo "Uniamo l'Italia" in merito al Fondo di sviluppo e coesione.

"Insieme alle altre regioni del Centro Italia - ha affermato Tesei - sto cercando di far comprendere che per riequilibrio territoriale non si può avere attenzione soltanto alla questione Nord-Sud, visto che c'è anche la fascia appenninica e l'Italia centrale che sono la cerniera del Paese".

Da questo punto di vista, alla presidente Tesei preme evidenziare come queste regioni "si trovino oggi in una situazione di transizione". "Il tema su cui invito a riflettere - ha concluso - è quindi quello di come utilizzare al meglio queste risorse del Fondo perché credo che debbano essere usate anche in questo senso". (ANSA).