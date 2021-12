Il card Bassetti ha ordinato sacerdote don Emmanuel

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - Il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti ha presieduto la celebrazione eucaristica dell'ordinazione sacerdotale del giovane seminarista Emmanuel-John Boluwatife Olajide, originario della Nigeria, avvenuta in una gremita cattedrale di San Lorenzo di Perugia, l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19.

Concelebranti sono stati il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, il rettore del Pontificio Seminario Umbro "Pio XI" di Assisi don Andrea Andreozzi e diversi sacerdoti. Presenti i compagni di seminario e numerosi fedeli provenienti anche dalla Nigeria e dalle parrocchie di Magione, Case Bruciate, Elce, Sant'Agostino e Madonna Alta di Perugia e di Marsciano dove il neo-sacerdote ha prestato servizio durante la formazione. In quest'ultima, come ha annunciato il cardinale, don Emmanuel presterà il suo ministero sacerdotale e sarà la sua "scuola". Il presule ha rivolto anche parole di gratitudine alla famiglia di don Emmanuel e alle comunità parrocchiali che lo hanno accolto e aiutato nel periodo del suo discernimento vocazionale.

Il cardinale Bassetti, all'inizio della celebrazione - riferisce unanota dell'archidiocesi - ha parlato di "una solennità di Maria Immacolata che porta una sorpresa, una ordinazione al presbiterato", la più giovane del suo episcopato (don Emmanuel compirà 24 anni il prossimo 31 dicembre), "che con l'aiuto di Dio - ha proseguito - completa un evento per la nostra Chiesa diocesana, quello di vedere ordinati in un anno sei sacerdoti.

Le vocazioni sono un grande dono del Signore e sono destinate per genesi al popolo di Dio dove nascono. Il Signore, con queste sei ordinazioni, ci ha dato un segno di misericordia che dobbiamo cogliere e ringraziare".

Il presule, rivolgendosi nell'omelia all'ordinando, ha detto, fra l'altro: "Carissimo Emmanuel, da questo momento accogli Maria nella tua esistenza, dandole quel posto che merita la madre di Cristo, la nostra madre, Colei che figura ed è modello della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Accoglila come la prima evangelizzata e la prima evangelizzatrice". (ANSA).