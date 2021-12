Cancelleri a Norcia,tessuto viario questa area non adeguato

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 09 DIC - "Il tessuto stradale di questa area non è assolutamente adeguato a quelle che sono le possibilità e le prospettive sia di rilancio che di sviluppo post sisma del territorio": a dirlo è stato il vice ministro Giancarlo Cancelleri intervenuto a Norcia alla tavola rotonda in cui si è discusso dell'impatto che avranno i cantieri e le chiusure notturne delle gallerie Forca di Cerro e Forca Canapine sulla prossima stagione estiva.

Inoltre, durante l'incontro - promosso dai consiglieri regionali Vincenzo Bianconi e Thomas De Luca - è stato affrontato il tema di quali infrastrutture Norcia, Cascia e la Valnerina tutta hanno bisogno per il futuro. Sull'impatto che potranno avere i lavori, il vice ministro si è impegnato a vigilare "sui tempi che Anas ha comunicato, qualora non venissero rispettati - ha detto- chiederò che vengano sospesi nel periodo estivo e riprendano solo alla fine della bella stagione, ma comunque - ha sottolineato Cancelleri - l'obiettivo è di terminarli prima dell'estate". "Ho anche assunto l'impegno - ha aggiunto - di avviare un tavolo di lavoro con istituzioni, comitati e associazioni per fare un focus ampio su quello che è lo stato della situazione viaria in questo territorio, con l'obiettivo di fissare manutenzioni, miglioramenti e capire se c'è la necessità di nuove arterie stradali". "La gente che ha scelto di restare a vivere qui ha bisogno di risposte concrete perché il rilancio sua effettivo", ha concluso Cancelleri. (ANSA).