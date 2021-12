ANSA-IL-PUNTO/ Covid: in Umbria cresce la curva epidemica

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - Prosegue in Umbria l'aumento degli attualmente positivi al Covid, il cui numero ha superato quota 2.000: sono 2013 secondo i dati della Regione aggiornati al 9 dicembre, 34 in più di mercoledì 8. I nuovi contagi accertati sono 80, i guariti 46 e non si registrano nuovi decessi. In aumento anche i ricoveri, 51, due in più di mercoledì, mentre restano stabili a sette i posti occupati in terapia intensiva.

La curva epidemica, come pure la media mobile a sette giorni, in Umbria mostra un trend in aumento rispetto alle settimane precedenti, mentre l'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 9 dicembre è pari a 104: questi i dati del report elaborato dal Nucleo epidemiologico della Regione, aggiornato al 9 dicembre. L'Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette giorni aumenta attestandosi ad un valore di 1,56. I tassi si mantengono inferiori ai 50 casi per 100.000 abitanti solo tra gli ultra 64enni.

"Nella nostra regione - ha detto l'assessore alla Salute, Luca Coletto - complessivamente il contagio rimane al di sotto della media nazionale, ma certo l'aumento dei casi sul territorio umbro e in particolare in tutte le province limitrofe, ci porta ad alzare la guardia".

Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 1-7 dicembre si rileva poprio un incremento dei nuovi casi. Un dato che interessa quasi tutte le regioni e che va dall'1,8% delle Marche al 50,3% dell'Umbria. Sono tuttavia sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid-19 in Umbria .

Hanno raggiunto intanto una percentuale del 18,38 per cento gli umbri ai quali è stata già somministrata la terza dose di vaccino contro il Covid. Al momento, ha concluso il ciclo vaccinale (seconda dose o unica Johnson & Johnson) l'85,16 dei residenti vaccinabili.

A questo proposito l'assessore Coletto ha annunciato che dalla fine del mese si avvierà la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. In Umbria si organizzeranno degli hub vaccinali pediatrici in modo da separare i luoghi in cui si vaccinano i bambini, dai punti vaccinali per adulti. (ANSA).