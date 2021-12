A Terni un riconoscimento per la "squadra" olimpionica

(ANSA) - TERNI, 09 DIC - Ricevuti in Comune, a Terni, i ternani che hanno preso parte a vario titolo, con le squadre italiane, ai giochi olimpici di Tokyo. Dei riconoscimenti sono stati in particolare assegnati a Riccardo Menciotti, medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 nel nuoto paralimpico, al maestro Claudio Guazzaroni, allenatore della medaglia d'oro di karate Luigi Busà, ad Alessio Foconi, nazionale italiano di scherma e già campione del mondo nel 2018 nel fioretto, al suo allenatore Filippo Romagnoli, ad Alessandra Favoriti, medico della nazionale italiana femminile di volley, a Riccardo Giubilei, presidente della Federazione italiana Triathlon, e al fotografo del Coni Luca Pagliaricci.

Alla cerimonia, accolti dall'assessore comunale allo Sport, Elena Proietti, hanno partecipato anche Tommaso Strinati, delegato provinciale del Comitato italiano paralimpico e quello del Coni, Fabio Moscatelli. L'assessore Proietti ha ringraziato tutti "per aver riportato lo sport e in particolare l'eccellenza dello sport ternano al centro dell'attenzione in un periodo molto particolare come quello della pandemia, nell'auspicio - ha detto rivolgendosi ai premiati - che possiate essere di esempio per i più giovani". "Inviteremo i nostri atleti e coloro che hanno partecipato alle Olimpiadi nelle scuole e nelle associazioni sportive, affinché possano essere ambasciatori dello sport" ha commentato Strinati. "Lo sport è una grande passione e le grandi passioni non si spiegano, si vivono" ha aggiunto Moscatelli, che ha ringraziato l'amministrazione comunale per "la grande attenzione al mondo dello sport" e tutti i ternani reduci da Tokyo "per l'esempio e per il messaggio positivo ai giovani". (ANSA).