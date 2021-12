Su mezzi pubblici 37 senza Green pass su quasi 2 mila controlli

(ANSA) - PERUGIA, 08 DIC - Su 969 passeggeri sottoposti a controllo del Green pass lunedì 6 dicembre prima di salire sui mezzi pubblici, 648 in provincia di Perugia e 321 in quella di Terni, solo 16 sono state trovate sprovviste di certificazione valida e non hanno potuto avere accesso a bordo. Martedì sono stati controllati 969 clienti, riscontrando la presenza di 21 sprovvisti. Lo ha reso noto la Regione.

"Con l'entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, dal 6 dicembre 2021 Busitalia ha attivato i controlli necessari per verificare il possesso del Green pass da parte dei passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale. A campione svolti a terra, prima dell'accesso a bordo, come da programma concordato con Prefettura e Regione" ricorda l'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche. "Nelle fasce orarie di punta - ha aggiunto -, i controlli si sono concentrati sui principali hub del servizio, quali ad esempio i capolinea, le stazioni ferroviarie ed i nodi di interscambio della rete, mentre nelle altre fasce orarie le verifiche sono state estese anche ad altre fermate della rete. Svolte secondo le giuste modalità, le attività di verifica non hanno condizionato la fluidità del servizio, che si è svolto in modo pienamente regolare anche in considerazione della presenza in quasi tutti gli hub delle forze dell'ordine".

"Voglio ringraziare i dipendenti di Busitalia e le forze dell'ordine - ha concluso Melasecche - che hanno garantito in questi primi due giorni la correttezza dei controlli senza ritardare la funzionalità del servizio". (ANSA).