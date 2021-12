A Perugia albero Natale è videomapping sui tetti

(ANSA) - PERUGIA, 08 DIC - Ha preso il via il Natale di Perugia con l'accensione dei due alberi di Natale, il primo di 18 metri in piazza IV Novembre a cura del Consorzio Perugia in Centro e l'Ast l'Albero sui tetti di Porta Sole a cura di Atmo e Orizzonte Nove promosso dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia alla presenza degli assessori Clara Pastorelli, Luca Merli e Gabriele Giottoli.

L'albero sui tetti, visibile da Porta Sole, grazie ad un suggestivo videomapping che rappresenta le opere dell'archivio di Gerardo Dottori, sarà visibile fino al 6 Gennaio 2022, in continuo dalle 17.30 alle 23. (ANSA).