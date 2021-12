Terza dose di vaccino anti-Covid per il 17,24% degli umbri

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Sono oltre 139 mila (139.035) gli umbri che hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid secondo i dati della Regione aggiornati al 7 dicembre. Si tratta del 17,24 per cento dei residenti vaccinabili. A 5.340 di loro la dose aggiuntiva è stata somministrata nelle ultime 24 ore.

Sono invece 697.875 (l'86,39 per cento) i cittadini vaccinati con la prima dose in Umbria, 491 dei quali nell'ultimo giorno.

Ha completato il ciclo con due somministrazioni o con l'unica dose Johnson & Johnson l'85.06 per cento degli umbri.

Al momento risultano prenotate 98.650 persone. (ANSA).