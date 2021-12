Da Fondazione Cassa risparmio Perugia 11.5 mln per il territorio

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Sostegno per far fronte alle maggiori fragilità e innovazione per generare sviluppo. Si muove su questo doppio binario il Documento programmatico previsionale 2022 della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, lo strumento in cui trovano attuazione le finalità e gli obiettivi strategici annuali dell'ente. Alla luce di un anno ancora caratterizzato dall'emergenza sanitaria, ma anche da una ripresa generalizzata dell'economia e dei mercati, per l'attività erogativa sono stati stanziati 11,5 milioni di euro.

"La Fondazione - afferma la presidente Cristina Colaiacovo - vuole continuare ad essere sempre di più un agente di sviluppo sostenibile, un acceleratore di innovazione capace di stimolare la creazione di reti per far convergere idee e risorse su progetti orientati a ridurre le disuguaglianze sociali e ad accrescere la competitività del territorio. Il Documento programmatico previsionale, che nasce da un esame approfondito dello scenario complessivo e del difficile contesto economico che stiamo vivendo, si propone dunque di innescare trasformazioni incisive sotto forma di potenziamento del capitale umano, delle infrastrutture, delle tecnologie sostenibili. Un importante paradigma di riferimento è rappresentato dagli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dalle politiche che in questa prospettiva sono formulate a livello nazionale, alle quali la nostra Fondazione si propone di portare il proprio contributo specie sul piano delle ricadute territoriali".

Le risorse saranno così distribuite: 3,2 milioni alla promozione e solidarietà sociale; 2,2 milioni alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico e culturale; 1,9 milioni; allo sviluppo e valorizzazione del territorio; 1,5 milioni alla ricerca e sviluppo; 900mila euro al lavoro; 40mila euro al contrasto alla diffusione di comportamenti a rischio.

Infine 1 milione di euro è destinato alla Richieste libere e alle iniziative con altre Fondazioni. Nel corso del 2022 verranno pubblicati cinque bandi a tema.

Il primo bando, pubblicato oggi, per il quale sono stati stanziati 600mila euro, è indirizzato a sostenere "Eventi culturali" attraverso la promozione di iniziative per la valorizzazione del territorio. (ANSA).