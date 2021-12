Aveva 100 grammi di cocaina, arrestata donna

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - E' stata trovata in possesso di circa 100 grammi di cocaina, una donna residente nella provincia di Siena arrestata nella serata di domenica - ma la notizia è stata resa nota oggi - dai carabinieri della compagnia di Todi.

I militari dell'aliquota radiomobile, nei pressi di Pantalla hanno fermato per un controllo l'auto di grande cilindrata guidata dalla donna. Il comportamnto di quest'ultima ha insospettito i carabinieri, che hanno svolto una perquisizione del veicolo ed accompagnato la stessa in caserma per una perquisizione personale Nella sua diponibilità sono così stati trovati i 100 grammi di stupefacente dai quali - hanno spiegato i militari - si potevano ricavare 410 dosi. L'arrestata, su disposizione della procura della Repubblica di Spoleto, è stata posta ai domiciliari. (ANSA).