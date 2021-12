A Narni si "svela" restauro affreschi cappella San Giuseppe

(ANSA) - NARNI, 07 DIC - La Sangraf Italy e l'associazione Paideia festeggiano la conclusione del restauro di parte degli affreschi della cappella di San Giuseppe, nella chiesa di San Francesco, a Narni. L'appuntamento è per sabato pomeriggio quando, oltre alla presentazione dei due affreschi "del ramoscello fiorito" (recuperati grazie alla sinergia tra l'associazione di volontariato e l'azienda di Narni Scalo), sarà anche riaperta la porta che permette di accedere alla scala a chiocciola, progettata dall'architetto perugino Ottaviano Schiratti e messa in opera nel 1573, per salire al vano sovrastante la cappella.

La cerimonia libera avrà luogo prima nella stessa chiesa di San Francesco e successivamente, su invito, presso la sala del camino del museo della città.

Alle 16, nella cappella, il restauratore Simone Deturres riferirà sul processo di restauro, sulla scoperta di un piccolo vano voltato con pietre di travertino venuto alla luce durante i lavori e sulle caratteristiche della scala a chiocciola, in parte restaurata.

Alle 16,30 interverrà lo storico dell'arte Alessandro Novelli sul tema "I Torresani nella bassa Umbria: guida alla lettura degli affreschi".

Alle 17 gli invitati si trasferiranno nella sala del Camino presso il museo cittadino. Ai saluti seguiranno gli interventi di Mario Luisi, dell'Università di Bologna-Ravenna su "Iconografia musicale nell'Umbria meridionale stato e prospettive della ricerca" e di Francesca Luisi dell'Università di Parma su "Musica picta: riflessioni e precisazioni". Alle 18.30 la visita facoltativa al tavolo Interattivo e alla pala del Ghirlandaio concluderanno la serata. (ANSA).