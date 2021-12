A Bevagna mascherine anche all'aperto nel periodo natalizio

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Nel centro storico di Bevagna per tutto il periodo natalizio sarà obbligatorio indossare le mascherine anche all'aperto. E' quanto dispone un'ordinanza firmata dal sindaco Annarita Falsacappa.

Il periodo interessato è quello compreso tra l'8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022, dalle ore 10 alle ore 24.

Il provvedimento - spiega il Comune - è stato emanato in considerazione del fatto che, durante il periodo natalizio, si prevede un notevole incremento di presenze nelle principali vie del centro storico, con rischio di assembramento, dovuto all'affluenza dei numerosi turisti, dei residenti che si recano presso le attività economiche e dei visitatori che partecipano alle numerose manifestazioni organizzate nel centro storico.

"Visto l'evolversi della situazione epidemiologica - spiega ancora l'ente - che continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi e delle circostanze di fatto che non consentono di garantire in modo continuativo il distanziamento tra persone non conviventi, si è reso necessario adottare l'ordinanza".

La polizia locale curerà il rispetto del provvedimento in collaborazione con le altre forze dell'ordine. In caso di inottemperanza sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro.

