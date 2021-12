Polizia aiuta diversamente abile senza elettricità a casa

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - E' intervenuta la Polizia di Stato per aiutare a Perugia una una persona diversamente abile in difficoltà per la mancanza della corrente elettrica a casa dove era da solo.

Avendo tentato invano di risolvere il problema - riferisce la Questura -, l'uomo, demoralizzato e in stato di agitazione ha chiamato il numero di emergenza unico 112. Gli agenti della sala operativa dopo averlo rassicurato, hanno inviato rapidamente una pattuglia. Gli operatori, dopo aver compreso la difficoltà e avere rassicurato l'uomo, hanno contattato un tecnico specializzato che è riuscito a ripristinare l'erogazione dell'elettricità.

L'uomo ha ringraziato "calorosamente" i poliziotti per il loro operato, augurando Buon Natale agli agenti della Polizia di Stato. (ANSA).