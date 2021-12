Per aeroporto Umbria obiettivo 300 mila passeggeri nel 2021

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - Obiettivo 300 mila passeggeri per il 2022, dopo il dato "incoraggiante" dei circa 130 mila con cui si chiuderà il 2021, nuovo assetto societario e conseguente piano industriale, in arrivo a gennaio, e individuazione di un partner esterno: a conclusione dell'assemblea dei soci della Sase, sono questi i principali punti illustrati alla stampa con strategie e novità legate allo sviluppo dell'aeroporto dell'Umbria "quale struttura strategica per la regione e nodo fondamentale dell'offerta turistica umbra".

A parlare sono stati la presidente della Regione, Donatella Tesei, e il presidente del Consiglio di amministrazione di Sase, Stefano Orazio Panato.

"L'Aeroporto serve al turismo ma anche a rilanciare la regione dal punto di vista economico" ha commentato Tesei. (ANSA).